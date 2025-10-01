Principado y Ayuntamiento de Oviedo se comprometen a llegar a una solución para el vial de La Corredoria

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, y el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, hablan sobre el vial de La Corredoria - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo se han comprometido este miércoles a alcanzar una solución "de manera coordinada" para el vial de la AS-II en La Corredoria cerrado hace cinco años.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, y el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, han hablado del asunto durante la presentación del inicio de las obras de la rotonda de Luis Oliver, a escasos kilómetros del vial cerrado.

Después de que los vecinos de La Corredoria reclamasen en la Junta General la apertura del vial para vehículos ligeros y con doble sentido, ambos responsables políticos han coincidido en la necesidad de llegar a un entendimiento entre ambas administraciones. "Estamos condenados a entendernos", ha asegurado Calvo, mientras que Cuesta ha asegurado que van a ser capaces de "encontrar una solución que satisfaga esas justas reivindicaciones de los vecinos".

El consejero ha defendido que si bien el acceso de La Corredoria va a una vía del Principado, "es tan fácil entenderlo como que el víal, la propia estructura por la que tienen que llegar los vehículos a esa estructura del Principado, es titularidad del Ayuntamiento del Gobierno". "Nosotros sí podemos autorizar, pero quien tiene que proponer, garantizar que el proyecto sea viable tiene que ser el Ayuntamiento", ha remarcado.

Respecto a la petición vecinal que el Ayuntamiento "comparte", Calvo ha precisado que no será posible reabrir el vial con doble sentido dadas las características de la calzada. "No se puede hacer una estructura que permita entrada y salida a la glorieta, porque entrar desde el vial a la glorieta incumple la normativa en geometrías, en dimensiones, para el acceso a una autopista, a una autovía de titularidad del Principado", ha explicado.

Es por ello que Calvo ha dicho a los vecinos que, si quieren plantear el doble sentido "no va a ser posible desde el punto de vista de la seguridad vial". "Si lo que plantean es un vial de entrada a la Corredoria, de salida de la glorieta, con una adecuada geometría, justificando además los beneficios que eso tiene para la movilidad de la ciudad, es viable", ha asegurado.

Lo que hay que hacer, ha remarcado, es "ponerse de acuerdo" en que el Ayuntamiento haga la propuesta, la diseñe y la lleve a cabo. "Creo que es bastante fácil de entender", ha dicho.

Por su parte, Cuesta ha recordado que fue el Principado quien cerró el vial "de manera unilateral sin ni siquiera comunicarlo al Ayuntamiento". "Por tanto, si ahora se suscita una posibilidad que se negó durante el pasado mandato" y si "las circunstancias han cambiado", es el Principado quien "tiene que justificarlo". "De la misma manera que llevó a cabo el cierre del vial, pues parece razonable que sea el mismo Principado el que proceda a su reapertura", ha razonado.

"El Ayuntamiento de Oviedo lo ha trasladado de manera formal, fehaciente, en dos escritos presentados en el mes de enero y en el mes de abril", ha remarcado.