Vox celebra que Principado y Ayuntamiento se comprometan a avanzar en la reapertura del vial de La Corredoria

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha celebrado que Principado y Ayuntamiento se hayan comprometido a avanzar en la reapertura del vial que conectaba el barrio ovetense de La Corredoria con la AS-II.

En una nota de prensa, López atribuye este compromiso a la aprobación, ayer, de una Proposición No de Ley de Vox sobre este asunto. "Ha quedado demostrado que cuando Vox escucha a los vecinos y lleva sus reivindicaciones a las instituciones, se consiguen resultados. Durante más de cinco años nadie movió un dedo, y ha tenido que ser Vox quien pusiera el problema sobre la mesa para forzar una reacción", ha señalado.

La portavoz parlamentaria ha asegurado además que su formación seguirá vigilante para asegurar soluciones reales. "No permitiremos que PSOE y PP vuelvan a dilatar este asunto. El vial de La Corredoria debe reabrirse cuanto antes. Vox estará a pie de calle y en las instituciones para garantizar que el compromiso se cumpla", ha garantizado.

López ha hecho estas declaraciones después de que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, y el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, hablaran de este asunto durante la presentación del inicio de las obras de la rotonda de Luis Oliver, a escasos kilómetros del vial cerrado.

Después de que los vecinos de La Corredoria reclamasen en la Junta General la apertura del vial para vehículos ligeros y con doble sentido, ambos responsables políticos coincidieron en la necesidad de llegar a un entendimiento entre ambas administraciones. "Estamos condenados a entendernos", ha asegurado Calvo, mientras que Cuesta ha asegurado que van a ser capaces de "encontrar una solución que satisfaga esas justas reivindicaciones de los vecinos".