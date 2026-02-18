El Principado celebra el acuerdo "con visión de futuro" entre Ence y los trabajadores

Trabajadores de Ence durante la huelga de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 16 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). Los trabajadores protestan por la decisión de la compañía de activar un Expediente de Regulación de E - Imanol Rimada - Europa Press

Desde el Gobierno de Asturias valoran de forma muy positiva el acuerdo alcanzado entre la dirección de Ence y el Comité de empresa de la factoría de Navia. Así lo ha indicado el Viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que ha incidido en que el diálogo "ha permitido corregir el planteamiento inicial, que era desfavorable para los trabajadores y trabajadoras de Navia y municipios limítrofes".

Así celebra que esos despidos iniciales hayan sido sustituidos por medidas no traumáticas como prejubilaciones, bajas incentivadas o recolocaciones en una nueva planta de fabricación de celulosa. "El acuerdo en definitiva permite ordenar el proceso con garantías sociales y además con visión de futuro", indica Campo.

Recuerda el viceonsejero que el acuerdo, que deberá ser ratificado por los trabajadores, establece que entre los 84 puestos afectados frente a los 96 iniciales, 40 se resuelven mediante la recolocación en la nueva planta de celulosa moldeada, un proyecto industrial que "supone además un salto cualitativo en términos de valor añadido y además una planta que no solo va a permitir recolocar trabajadores sino que también generará actividad económica y empleo indirecto en la zona reforzando el tejido industrial del motor".

Los otros 44 puestos se abordarán de forma voluntaria mediante perjubilaciones y bajas incentivadas en unas condiciones que "garantizan un tratamiento justo y acordado con los trabajadores y trabajadoras".

"En definitiva, bien está lo que bien acaba, el acuerdo combina protección social, diálogo y apuesta industrial y confiamos en que sea ratificado por las asambleas para dar estabilidad y certidumbre a todos los implicados", concluyó el vicensejero.