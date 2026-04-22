El Principado celebra el día de San Xurde con roscas y más de un centenar de actividades en bibliotecas

Cartel de San Xurde - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, impulsa una amplia programación cultural con motivo del Día de San Xurde, la celebración del Día del Libro 2026, que se desarrollará en bibliotecas públicas y equipamientos culturales de toda la comunidad hasta el 30 de abril.

La propuesta reúne más de un centenar de actividades dirigidas a todos los públicos y edades con el objetivo de fomentar la lectura, acercar la creación literaria y consolidar las bibliotecas como espacios vivos de encuentro cultural, según ha informado el Gobierno asturiano.

Este año, además, la celebración coincide con un incremento de la actividad en la red de bibliotecas públicas. En 2025, el número de visitantes creció y alcanzó los 1.879.012 frente a los 1.805.363 del año anterior. Este aumento se registró también en los asistentes a las actividades organizadas, que superaron los 138.000.

Las bibliotecas han diseñado un programa diverso que incluye la entrega de premios a lectores, concursos de marcapáginas, presentaciones de libros, talleres infantiles, clubes de lectura, exposiciones, visitas escolares y propuestas de animación lectora.

El lema institucional de la efeméride este año, Planta historias y el mundo florecerá, resume el espíritu de esta celebración, que apuesta por la lectura como herramienta de crecimiento personal y colectivo.

En este marco, la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala inaugura mañana la exposición Autógrafos en bibliotecas asturianas: patrimonio conservado, que reúne una selección de dedicatorias autógrafas custodiadas en catorce bibliotecas de la comunidad. La muestra será inaugurada por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, a las 13.00 horas, y pone en valor el papel de estos equipamientos en la conservación del patrimonio bibliográfico y documental.

A estas iniciativas se suma la programación de Asturies, Cultura en Rede, que lleva actividades literarias, de narración oral y cultura tradicional a numerosos concejos.

La celebración del Día de San Xurde trae consigo una propuesta simbólica y participativa que refuerza la identidad cultural del Día del Libro en Asturias. Impulsada por la Consejería de Cultura, la iniciativa se desarrolla en colaboración con el Gremiu d'Editores d'Asturies y con la participación de bibliotecas públicas, librerías y agentes del sector cultural.

La efeméride se articula en torno al gesto de regalar libros y la Rosca de San Xurde, elaborada de forma artesanal en versiones dulce y salada por panaderías y confiterías del Principado. La implicación de los oficios tradicionales y del comercio local, junto con la colaboración de productores y establecimientos adheridos, busca contribuir a dinamizar la economía de proximidad y a consolidar San Xurde como una celebración con vocación de continuidad, que suma cultura, gastronomía y territorio.