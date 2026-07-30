El Principado clausura la séptima promoción de la Escuela de Asturianía con la entrega de 24 diplomas

Clausura Escuela de Asturianía. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha clausurado esta tarde el tercer y último curso de la séptima promoción de la Escuela de Asturianía con un acto presidido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, en el que se han entregado los diplomas a los 24 estudiantes participantes. Con esta formación, el Principado "refuerza el relevo generacional de los centros asturianos y contribuye a mantener vivas la cultura y las tradiciones asturianas".

Durante dos semanas, el alumnado, procedente de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y distintas comunidades españolas, ha recibido formación en lengua asturiana, gaita, baile, tambor, canción y cultura tradicional para trasladar posteriormente esos conocimientos a sus respectivos centros.

En el acto de clausura, Llamedo ha agradecido el compromiso del alumnado y ha destacado que la escuela "mantiene hoy el mismo sentido con el que nació: robustecer el vínculo entre Asturias y quienes, aun viviendo lejos, nunca han dejado de sentirla como su hogar".

La vicepresidenta también ha subrayado que "el verdadero objetivo del programa comienza ahora". "La escuela no termina hoy. Empieza hoy. Cuando regreséis a vuestros centros seréis quienes enseñéis a la juventud, quienes transmitáis una canción, un baile, una palabra en asturiano o una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva. Actuaréis como transmisores y transmisoras de asturianía", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que "el éxito de esta iniciativa reside en su capacidad para fortalecer la labor de los centros asturianos y asegurar la continuidad de la cultura tradicional generación tras generación". "Cada actividad que organicéis, cada clase que impartáis y cada iniciativa que pongáis en marcha contribuirán a que Asturias siga estando presente a miles de kilómetros de aquí", ha añadido.

Llamedo ha recordado que el próximo mes de octubre Buenos Aires acogerá el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará por primera vez fuera de Asturias y servirá "para reforzar los vínculos entre la comunidad y las colectividades asturianas repartidas por el mundo".