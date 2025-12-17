El Principado confía en que la implantación de la nueva ley de eficiencia de la justicia sea "un éxito" en Asturias

El consejero Hacienda, Guillermo Peláez y el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, en la comisión mixta de la sala de gobierno del TSJA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, se ha mostrado este miércoles confiado en que la implantación de la nueva ley de eficiencia de la justicia sea "un éxito" en Asturias. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero y el Principado terminará con los acoplamientos del personal en los partidos judiciales de Mieres y Langreo "antes del 31 de diciembre".

En unas declaraciones a los medios al término de la comisión mixta entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y Principado, Peláez ha explicado que en los tres grandes partidos judiciales de Asturias los acoplamientos de personal no terminarán hasta el 15 de febrero del próximo año.

"La vocación del Principado de Asturias es que la calidad del servicio público de justicia en Asturias se mantenga y que la implantación de esta nueva norma, que es una norma que está llamada a reformar la Administración de Justicia y mejorarla, se realice de forma que sea un éxito", ha indicado.

El titular de Justicia ha explicado que la estructura de las oficinas judiciales requiere una nueva relación de puestos de trabajo, una RPT que "supondrá la creación de 25 nuevas plazas, así como el reconocimiento de un complemento para más de 80 puestos de trabajo", con 1,4 millones de euros de inversión en materia de justicia.