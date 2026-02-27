El Principado crea en Educastur un área específica para el alumnado y consulta de horarios para los docentes

Página Web de Educastur. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha creado en el portal institucional Educastur un área digital destinada al alumnado, con la que se completan los espacios específicos que ya poseen las familias, los centros y los profesores. Además, el colectivo docente ya tiene disponible en su propio apartado la opción de consultar horarios.

El área de los alumnos, a la que se puede acceder con la cuenta de Educastur o con el sistema Cl@ve, ofrece una ficha para consultar los datos académicos, el correo o el cambio de la contraseña. También están disponibles las faltas de asistencia, las calificaciones de todas las evaluaciones y los horarios con las asignaturas cursadas para cada tramo horario.

Respecto al área de los profesores, la consulta se suma a los otros servicios existentes, como la firma digital de nombramientos de personal interino, la solicitud del carné docente, el acceso a las actividades de formación o el envío de comunicados a las familias.