El Principado dedica la 47 Selmana de les Lletres Asturianes a Taresa Cónsul y al teatru costumbrista asturiano. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha diseñado una amplia programación para la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes, que en esta edición rinde homenaje a Taresa Cónsul, considerada la primera dramaturga conocida en lengua asturiana, y al teatro popular o costumbrista asturiano. El Ejecutivo autonómico está, además, tramitando el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) este género, que ha desempeñado un papel esencial en la transmisión cultural y lingüística de Asturias.

Desde el Ejecutivo indican que la Selmana de les Lletres se concibe como un doble homenaje: por un lado, recuperar y poner en valor de la figura de Taresa Cónsul, monja benedictina del monasterio de Santa María de la Vega (Oviedo) autora de un entremés en asturiano representado en 1789; y, por otro, reconocer al teatro costumbrista o popular asturiano como fenómeno escénico y social que ha sabido consolidar públicos y adaptarse a los nuevos lenguajes escénicos sin renunciar a su identidad.

La programación, coordinada por Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, cuyas fechas y horas concretas se publicarán próximamente, se estructura en torno a tres ejes fundamentales: la figura de Taresa Cónsul, la contribución de las mujeres al teatro asturiano y la evolución del teatro popular desde sus orígenes hasta la actualidad.

El programa se desplegará en 14 concejos y reunirá más de veinte actividades entre representaciones teatrales, conciertos, mesas redondas, conferencias, visitas y acciones performativas.

Entre las propuestas destacadas figuran el Conciertu de les Lletres Asturianes, a cargo de la OSPA y el Coro León de Oro; el acto institucional de la Selmana; el estreno de varias producciones escénicas creadas expresamente para esta edición, como el Proyectu Cónsul de microteatru o la obra A min nada m'in-Theresa; así como un musical contemporáneo, rutas y visitas dramatizadas y un flashmob participativo.

Como ya es tradición, el evento contará además con una cuidada producción editorial y audiovisual, entre la que destaca el libro conmemorativo De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu, un facsímil del manuscrito del entremés de la autora, estudios históricos y literarios, así como el documental A la lluz de la solombra, dedicado a la autora y al contexto de la escena teatral asturiana de su tiempo.

La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes se inscribe en la estrategia del Gobierno de Asturias para promover la lengua asturiana y el eonaviego, favorecer el equilibrio territorial y garantizar los derechos lingüísticos y el acceso universal a la cultura, reforzando al mismo tiempo el apoyo a la creación contemporánea y al tejido cultural de la comunidad autónoma.