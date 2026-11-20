Archivo - Obras de mejora del vial de acceso a Linares del Acebo, en Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destina 379.981 euros en mejorar la seguridad de los motoristas en nueve carreteras del suroccidente. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, contempla la instalación de nuevos sistemas de contención y protección y ha sido adjudicada a la empresa Señalización Integrales del Norte S.L.

Las obras se desarrollarán en 28 tramos de carreteras de los cinco concejos incluidos en el programa del suroccidente: Allande, Ibias, Cangas del Narcea, Tineo y Degaña. En total, está prevista la colocación de más de 7.300 metros de nuevas barreras y protecciones.

En Allande se instalarán 1.470 metros de barreras en diez tramos de la AS-14 (Grandas de Salime-Puente del Infierno). En Ibias se colocarán 888 metros de protecciones en distintos puntos de las carreteras AS-212 (San Antolín de Ibias-Degaña), AS-29 (San Antolín de Ibias-La Riela) y AS-210 (de la AS-29, en San Antolín de Ibias, al límite con Galicia por Marentes).

En Cangas del Narcea se instalarán 1.056 metros de distintos sistemas de protección para motoristas en ocho tramos de la CN-6 (Xavita-L.lamas de Mouru) y en otros tres de la AS-348 (La Venta-Cecos por el puerto del Connio).

En Tineo se colocarán 714 metros de barreras en las carreteras AS-217 (Luarca-Pola de Allande) y AS-350 (Piedrafita-Bárcena del Monasterio), mientras que en Degaña la AS-15 (Cornellana-Puerto Zarréu) contará con 864 metros de nuevas barreras, distribuidos en seis tramos a su paso por el concejo.

La selección de los tramos se ha realizado a partir de los informes y datos disponibles de los servicios de Prevención y Seguridad Vial.