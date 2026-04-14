El Principado firma el convenio para la ejecución de la primera fase de la futura estación intermodal de Gijón

Plan de vías - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha informado este martes de que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha firmado por la mañana el convenio para la ejecución de la primera fase del plan de vías de Gijón, que incluirá la construcción de la futura estación intermodal.

Tras la firma del acuerdo por parte de las tres administraciones (Ayuntamiento de Gijón, Principado y Adif) es necesario que el ayuntamiento apruebe el proyecto técnico que ha realizado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que éste pueda licitar las obras, según ha explicado el Principado en una nota de prensa.

El Gobierno de Asturias aportará un total de 10,1 millones para el desarrollo de las obras de esta primera fase, distribuidas en tres anualidades, desde este año a 2028.

Las actuaciones previstas en este período incluyen la demolición el viaducto de la calle Carlos Marx y del paso inferior situado bajo la estructura, así como la reposición de la calle en superficie, que conectará la avenida José Manuel Palacio Álvarez, hasta la glorieta de la calle Carlos Marx, con la avenida de Portugal.

También habrá una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo, que posteriormente dará continuidad a esta última, y se reordenará la glorieta de la avenida José Manuel Palacio Álvarez para dar continuidad a todas las calles laterales que confluyen en ella. El proyecto incluye la ejecución de un carril bici.

Este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la estación provisional de la avenida de Sanz Crespo. También se afrontará la sustitución de dos colectores de saneamiento de gran diámetro que pasan por las inmediaciones de la estación actual por un único colector de gran sección.

Además, el proyecto prevé la ejecución en la calle Carlos Marx de las rampas del futuro aparcamiento y la adecuación de la losa que cubre el tanque de tormentas situado en la avenida José Manuel Palacio Álvarez, para permitir el paso de vehículos. Finalmente, se instalará el mobiliario urbano en los nuevos viales, al tiempo que Adif afrontará la ejecución del pozo necesario para la futura conexión con el metrotrén. Las actuaciones en materia de urbanización no se completarán hasta que concluya la ejecución de todas las fases.