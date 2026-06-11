El Principado y Hacienda se reunirán este mes para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante un desayuno informativo en Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Hacienda ya se ha puesto en contacto con su departamento para cerrar un encuentro este mes en el que se abordará la negociación del modelo de financiación autonómica.

En un desayuno informativo organizado por el diario El Comercio y Unicaja, Peláez ha señalado que acudirá a esa reunión para defender los intereses de Asturias, dado que la propuesta inicial del ministerio necesita modificaciones sustanciales para contar con el respaldo de la comunidad.

El Principado reclama cambios alineados con la posición recogida en la Declaración de Santiago y en el acuerdo de los grupos de la Junta General. El presidente, Adrián Barbón, ya advirtió ayer de que si el Gobierno de España quiere obtener el respaldo del Principado, ha de revisar su proposición: "Si el Gobierno de España quiere ganarse el sí de Asturias, debe reorientar su propuesta en la línea que nosotros defendemos. Mi posición, en este momento, es el no", indicó.

La Declaración de Santiago, suscrita por Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, constituye la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico en el proceso de reforma del sistema de financiación, junto con el acuerdo aprobado en 2020 en la Junta General.

El modelo que defiende el Principado insta a que se tomen en consideración criterios como la dispersión de la población, el envejecimiento y el coste real de la prestación de los servicios públicos. En este sentido, Asturias demanda una distribución justa y adecuada de los fondos, que en último término debe acordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.