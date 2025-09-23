El Principado hará "todo lo que esté en su mano" para suprimir el peaje del Huerna

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que el Ejecutivo autonómico hará "todo lo que esté en su mano" para suprimir el peaje de la AP-66, la autopista del Huerna.

"Mi gobierno asume con determinación el liderazgo para poner fin al peaje", ha subrayado, asegurando que se trata de una "causa justa" y una "prioridad irrenunciable" para garantizar que Asturias tenga "las mismas oportunidades" que el resto de España.

Según ha valorado el presidente en su intervención en el Debate de Orientación Política General, correspondiente al año legislativo 2025-2026, el dictamen "demoledor" de la Comisión Europea, constató que la prórroga "fue una decisión ilegal adoptada por un gobierno del Partido Popular que perjudicó a Asturias en beneficio de otros intereses".

Es por ello que ha asegurado que el Principado está dispuesto a "dar la batalla en todos los frentes, el político, el administrativo y el jurídico". Así, ha indicado que ya ha trasladado el planteamiento tanto al Ministerio de Transportes como a la Comisión Europea. El Ejecutivo también ha solicitado participar en el procedimiento abierto "para que la voz de Asturias sea escuchada en cada paso de este proceso". "El Gobierno de Asturias solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje", ha anunciado.

BARBÓN PROMETE LICITAR EL TRAMO DE AUTOVÍA DE LA ESPINA A TINEO

En materia de infraestructuras, el presidente ha prometido en el pleno que su gobierno se pondrá a trabajar para licitar la redacción del proyecto de la primera calzada de la futura autovía de La Espina a Tineo.

Por otro lado, ha defendido el cumplimiento "íntegro" del plan de cercanías, el desarrollo del plan de vías de Gijón, la aceleración del corredor atlántico, o avanzar en proyectos previstos en los puertos de Gijón y Avilés o la "nueva etapa" de la Zalia.

El presidente ha indicado que la evolución de las infraestructuras "nunca tiene fin" y por ello ha avanzado que el Gobierno ha iniciado la redacción de la Estrategia de Infraestructuras viarias y movilidad correspondiente a la etapa 2026-2036. Su principal objetivo, "mejorar la seguridad en las carreteras hasta reducir al mínimo las muertes y lesiones graves".