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OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano investiga una brecha de seguridad de datos personales que afecta al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Montevil, en Gijón. Además, lo ocurrido ya ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

El Principado tuvo conocimiento de la publicación no autorizada en un foro de Internet de un fichero que contiene datos personales de alumnado del IES Montevil y de sus familiares. Esta información filtrada ha sido ya eliminada del foro. Aunque se han identificado posibles vías de exposición de la información, todavía no ha sido posible determinar su origen exacto ni la fecha en que se produjo el acceso o la extracción de los datos, según han explicado desde el centro a las personas afectadas en una comunicación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los datos son el DNI, nombre, apellidos y dirección postal en el caso de los alumnos, y de DNI, nombre y apellidos y número de teléfono móvil en el caso de sus progenitores o representantes legales. Se trata de registros que corresponden a información de alumnado matriculado durante los años 2023, 2024 y 2025.

Entre los posibles riesgos se encuentran la recepción de comunicaciones fraudulentas, intentos de suplantación de identidad o la utilización de los datos para contactar con las personas afectadas mediante engaño, han avisado desde el Principado.

Desde que se conoció lo ocurrido, Educación ha iniciado actuaciones para investigar su origen y determinar el alcance de la filtración. En particular, se han realizado comprobaciones técnicas sobre la seguridad, se ha analizado la información publicada y se están investigando las posibles vías por las que los datos pudieron quedar expuestos.

Además, la Consejería continuará investigando los hechos y valorando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que se produzcan incidentes similares.

RECOMENDACIONES

Desde el centro y la Consejería han trasladado una serie de recomendaciones a las personas que pudieran haberse visto afectas, entre las que se encuentran prestar especial atención a llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos inesperados, especialmente si hacen referencia al centro educativo o a información personal del alumnado, así como evitar acceder a enlaces o descargar archivos recibidos de remitentes desconocidos o sospechosos.

También resulta conveniente verificar directamente con el centro educativo cualquier comunicación que resulte extraña o solicite información personal; no hacer caso a peticiones de dinero para rescatar los datos ni a ningún requerimiento o reporte de amenaza; y comunicar al centro educativo o al delegado de protección de datos cualquier intento de suplantación de identidad o uso sospechoso de los datos personales relacionado con este incidente.