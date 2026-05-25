El Principado minimiza la encuesta que le da Asturias a la derecha y ve a Queipo (PP) con "mucha ansiedad"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acompañado por alcaldes y alcaldesas de su partido. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que ve al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, con "mucha ansiedad" por reafirmar su liderazgo tras el manifiesto firmado junto a alcaldes del partido. Peláez ha restado valor a la última encuesta electoral que sitúa al PSOE perdiendo el gobierno en favor de una coalición entre PP y Vox, recordando que los 'populares' ya daban por hecho el vuelco en la anterior legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha asegurado que este acto ha sido "un poco extraño" y también responde a la necesidad del PP de reafirmarse. "Se están colgando vallas publicitarias como si fuera una campaña electoral", ha agregado, asegurando que esto es síntoma de que hay "mucha ansiedad" en el PP.

Al ser preguntado por la encuesta de El Mundo que sitúa al PSOE perdiendo el Gobierno en Asturias en favor de una futura coalición entre PP y Vox, Peláez ha asegurado que el ejecutivo "puede entender" que "otros" necesiten "reafirmarse" mediante encuestas, pero el Principado está "centrado en gobernar". Ha recordado asimismo que otra encuesta de 2022 daba una amplia victoria al PP en Asturias y finalmente fue el PSOE quien ganó las elecciones en 2023.

Por otra parte, y en relación al manifiesto que rubricaron los alcaldes 'populares' en el que acusan al Gobierno de actuar desde el "sectarismo", Peláez ha lamentado "profundamente" que los alcaldes del PP, "que tienen responsabilidad institucional", se sumen a esta estrategia "puramente electoralista" con cuestiones que "no corresponden a la verdad".

"Las inversiones del Gobierno del Principado de Asturias están ahí, se pueden auditar perfectamente, y comprobarán que nosotros velamos por el interés general en el ejercicio de nuestras competencias y que no hacemos distinción entre quién gobierna en cada ciudad", ha zanjado.