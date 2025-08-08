El Principado respalda la viabilidad de Duro Felguera con el apoyo de SEPI y el compromiso de accionistas y trabajadores

Archivo - Empresa Duro Felguera, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha insistido este viernes en la necesidad de que se mantenga el apoyo institucional y empresarial para garantizar el futuro de Duro Felguera.

Peláez ha subrayado en Oviedo la importancia de mantener el apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el compromiso de los principales accionistas en salvar la empresa y un acuerdo con los trabajadores sobre el pacto de viabilidad. "Somos optimistas para que la empresa vuelva a tener vida y sea un referente del sector industrial asturiano", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que en la mesa de negociación ya se ha presentado un plan de viabilidad que está "muy presente" en el contexto del preconcurso de acreedores. "Lo importante es que haya un plan que dé un horizonte de rentabilidad económica a la empresa", ha manifestado.

Peláez ha concluido señalando que el objetivo es permitir no solo el mantenimiento de Duro Felguera, sino también su crecimiento, apostando por un plan que garantice su futuro económico y su relevancia en el sector industrial asturiano.