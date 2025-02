El Principado se reunirá con sindicatos y representantes de ArcelorMittal tras el anuncio de traslado de servicios

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, se reunirá la próxima semana con sindicatos y representantes de ArcelorMittal para ver cómo se concreta el anuncio de la multinacional y defender los intereses de Asturias y del personal.

ArcelorMittal daba a conocer esta semana su intención de iniciar un proceso de información y consulta, para tratar la deslocalización de servicios de apoyo como finanzas, recursos humanos, nóminas, compras, contrataciones o informática, para centralizarlos en un HUB ubicado en la India, debido a sus costes "mucho más competitivos", dejando claro que "no se trasladará ninguna fabricación de acero".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha avanzado la celebración de estas reuniones, previsiblemente para el miércoles o jueves, durante una rueda de prensa sobre su reciente viaje institucional a Estrasburgo y tras firmar los decretos de reestructuración de varias consejerías, entre ellas Industria.

Según Barbón, "no son ciertas" todas las cifras que se han ido dando sobre un posible impacto de la decisión en Asturias. "Todas esas cifras que se están dando de qué empleos estarían afectados, en realidad no son ciertas porque nadie tiene esos datos todavía porque la propia compañía no los ha dado", ha argumentado.

"Vamos a ver cómo se concreta", ha dicho, resaltando la importancia de "la presión política" por parte del Gobierno de Asturias y del Gobierno de España, en colaboración con la propia Comisión Europea.

Para el presidente asturiano "Europa tiene que tomar medidas" para "evitar que servicios que se prestan hoy en Europa vayan a la India por costes menores".

Así, ha insistido en que todavía no se sabe "el impacto real", al tiempo que ha reiterado la necesidad "de que Europa tenga una política industrial fuerte y competitiva de reindustrialización".

De hecho, ha comentado que "es muy habitual que Arcelor haga anuncios de este estilo previo a decisiones comunitarias", en referencia a la presentación el 26 de febrero del 'Clean Industrial Deal' europeo. "No es raro que Arcelor haga estas cosas porque lo suele hacer a menudo", ha dicho, a la espera de ver "el impacto real que tienen en términos de empleo". "Vamos a ver qué se negocia, qué se consigue y por dónde se avanza", ha añadido.

Además, ha reiterado que "tiene que haber" siderurgia integral en Asturias, por tanto en España, "con Arcelor o sin Arcelor". "Veremos los planes de futuro de Arcelor y si no es así, pues de forma conjunta con el propio Ministerio de Industria, trabajaremos para que siga habiendo siderurgia y, por tanto, si no es Arcelor pues será sin Arcelor, con otras compañías que puedan estar interesadas en este proceso", ha dicho.

Con todo, insiste en la necesidad de "un marco sostenible en el ámbito comunitario". "Por eso era tan importante este viaje. Para conocer de primera mano lo que se está planificando, lo que se está teniendo encima de la mesa y para que se conozca de primera mano lo que importa y lo que preocupan en Asturias este tipo de inversiones", ha apuntado, respecto a sus encuentros con la vicepresidenta de Derechos y Capacidades Sociales, Empleos de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu; y con el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stephane Séjourné.

Con la colaboración del eurodiputado asturiano Jonás Fernández, también se ha reunido con Iratxe García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y con Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Asimismo, tuvo un encuentro con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

RÉPLICA AL PP Y PRÓXIMO VIAJE A BRUSELAS

Adrián Barbón también ha replicado, en respuesta a los medios, a las críticas del PP sobre su viaje a Estrasburgo, que su actitud sería la misma fuera o no: "Si no voy, porque no voy; y si voy, porque voy".

"Que alguien diga que un viaje que permite visibilizar los problemas de Asturias en el seno comunitario no es importante creo que se califica solo", ha apuntillado, lamentando que el haya quienes pretenden "hacer oposición simplemente criticándolo todo".

Así, entiende que "en alguna ocasión deberían de hacer alguna aportación en positivo y que cuando tienen oportunidad, si no están de acuerdo con una medida que adopte su grupo político, deberían decirlo. Porque rechazar el arancel ambiental en Europa de protección de nuestra producción es rechazar también futuro para la industria europea, española y, por supuesto, asturiana.

Asimismo, ha anunciado que dentro de unos meses hará un viaje a Bruselas "para seguir manteniendo este tipo de contactos" que permiten "visibilizar la problemática de Asturias".

"Igual que tenemos un trabajo compartido directo con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Transición Ecológica y con la propia Moncloa, que nos permite poner en valor la situación de Asturias, es fundamental también tener la oportunidad de hacerlo en la Unión Europea. Hemos estado cuando teníamos que estar y donde teníamos que estar y lo seguiremos haciendo porque se trata de defender los intereses de Asturias", ha aseverado.