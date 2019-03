El Principado rinde tributo a Gil Parrondo con la exposición 'La magia de lo efímero'

Publicado 06/03/2019 16:26:34 CET

La muestra recorre la prolífera trayectoria personal y profesional del director artístico asturiano

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha inaugurado este miércoles en la iglesia de Laboral Ciudad de la Cultura la exposición 'La magia de lo efímero. Gil Parrondo. 75 años de Dirección Artística', con la que el Principado ha querido rendir homenaje al director artístico asturiano.

La muestra sobre Parrondo, pionero en la escenografía fílmica moderna española y el único español ganador de dos Premios Oscar, a sido inaugurada, además de por Alonso, por el viceconsejero de Cultura y Deporte del Principado, Vicente Domínguez; el alcalde de Valdés, Simón Guardado; y el comisario de la muestra, Óscar Sempere, junto con miembros de la familia del artista.

Asimismo, la exposición podrá visitarse, con entrada gratuita, hasta el domingo 21 de abril, según una nota de prensa del Principado.

Durante la inauguración se ha destacado la figura de Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016), Medalla de Plata del Principado en 2003 y creador de la atmósfera de más de 230 películas, entre las que destacan sus colaboraciones en obras tan reconocidas como 'Mister Arkadin', de Orson Welles (1954), 'Espartaco', de Stanley Kubrick (1960), 'Lawrence de Arabia' (1962) o 'Doctor Zhivago' (1965), de David Lean.

Dos son los trabajos que le han valido un Oscar; en 'Patton' (1969) y en 'Nicolás y Alejandra' (1971), ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner. Cuenta además en su haber con otra nominación a este galardón -por 'Viajes con mi tía', de George Cukor- y con cuatro Premios Goya a la Mejor Dirección Artística por sus escenografías en 'Canción de cuna' (1994), 'You're the one' (una historia de entonces) (2000), 'Tiovivo c. 1950' (2004) y 'Ninette' (2005), todas dirigidas por José Luis Garci.

26 AÑOS DE COLABORACIÓN

Sempere, que fue durante 26 años estrecho colaborador de Parrondo, ha tenido acceso, con la ayuda de Ima Parrondo, hija del artista, a material inédito que se expone en la Laboral. Estos elementos, rescatados y ordenados, configuran el contenido de esta exposición que ofrece al público el legado artístico de Gil Parrondo "de manera novedosa y amena", según el Principado.

Los visitantes de la muestra descubrirán en ella, de forma clara y directa, la trayectoria vital y laboral del artista a través de los diferentes bloques temáticos que conforman la exposición y que sintetizan sus planteamientos estéticos.

En la exposición podrán verse bocetos originales, dibujos, fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas de películas que van acompañados por algunas páginas manuscritas de sus diarios personales, prensa de la época, pinturas, contratos de trabajo o la correspondencia mantenida con la Academia de Hollywood.

Todo ello está organizado en torno a diez secciones que recorren en orden cronológico la trayectoria vital y laboral de Gil Parrondo desde sus primeros años en Luarca y su formación en Madrid hasta su último trabajo 'Cold skin' (2017), de Xavier Gens, pasando por sus éxitos en Hollywood y su estrecha colaboración con el cineasta José Luis Garci.

Además, la muestra suma tres documentales en los que se puede ver al artista trabajando y dando algunas claves sobre la labor del director artístico, planos constructivos y tres galardones, dos Oscar y un premio Goya, además de varios elementos personales y de la mesa de trabajo en la que Gil Parrondo pasaba horas creando sus decorados.

La exposición está organizada y producida por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de Laboral Cinemateca, y coproducida por Ardentía Producciones con el apoyo de la Filmoteca Nacional, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA) y la Filmoteca de Catalunya.