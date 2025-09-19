El Principado saca a licitación el dragado de los puertos de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de dragado en los puertos de San Juan de la Arena, en Soto del Barco, y San Esteban de Pravia, en Muros de Nalón. El presupuesto máximo de licitación asciende a 533.915 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre. El plazo estimado para la ejecución de los trabajos es de seis meses.

El objetivo, según destaca el Principado en una nota de prensa, es mejorar las condiciones de navegación y operatividad en ambos puertos mediante la retirada de sedimentos acumulados. En el caso de San Esteban, se intervendrá en el canal de acceso al puerto, donde se prevé dragar una superficie de 17.403 metros cuadrados y alcanzar una profundidad media de -3 metros. Se estima que se retirarán unos 19.770 metros cúbicos de sedimentos.

Por su parte, en el puerto de San Juan de la Arena se actuará en la dársena, con el fin de facilitar el uso por parte de embarcaciones pesqueras y de recreo. En este caso, la superficie de dragado será de 12.983 metros cuadrados, con una profundidad media de -2 metros, y se retirarán aproximadamente 10.077 metros cúbicos de material.