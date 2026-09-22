A prisión un hombre por traficar con cocaína y fármacos para la disfunción eréctil en Oviedo

Fármacos y cocaína incautados en dos trasteros de Lugones y Oviedo - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Asturias a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una operación en la que se han intervenido 2,8 kilogramos de cocaína y 4.300 pastillas destinadas a la disfunción eréctil, lo que supone una cifra récord en este tipo de incautaciones de medicamentos en la región.

La investigación dio comienzo gracias a varias informaciones anónimas facilitadas por la ciudadanía. Según ha informado la Policía en nota de prensa, los datos aportados permitieron a la Policía Nacional perfilar las características del sospechoso y proseguir las investigaciones hasta lograr esclarecer los hechos y detener al autor.

Los investigadores centraron sus sospechas en dos trasteros, uno situado en Lugones y otro en Oviedo. Ante la necesidad de verificar la presencia de sustancias ilegales, se solicitó la intervención de la Unidad de Guías Caninos. Los perros especializados señalaron "de forma clara e inequívoca" las puertas de ambos trasteros.

En los registros practicados, la Policía se incautó de diversos envoltorios con cocaína que arrojaban un peso total de 2,8 kilos, una pequeña cantidad de MDMA, útiles para la manipulación y venta de las sustancias, además de 4.300 pastillas.

Una vez acreditada la comisión del delito, se procedió a la detención del presunto responsable, siendo puesto a disposición del Tribunal de Instancia (Sección Civil y de Instrucción número tres de Siero), decretándose posteriormente su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de más personas y esclarecer todos los extremos de esta actividad delictiva.