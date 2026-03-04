Prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un detenido por una agresión sexual en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón ha dictado este miércoles una orden de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido este pasado martes por una agresión sexual en el municipio gijonés, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La orden dictada coincide con la petición fiscal, que consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual, allanamiento de morada, robo y lesiones.

Según la información comunicada por la Fiscalía de Área de Gijón, su solicitud obedece a la existencia riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El hombre ya había sido arrestado en días anteriores.