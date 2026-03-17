Prisión provisional sin fianza para el detenido por apuñalar a un conductor de autobús 'búho' en Langreo

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OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Langreo ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por apuñalar, el pasado sábado 14 de marzo, a un conductor de un autobús 'búho' en Langreo. Esta medida fue solicitada por el Ministerio Fiscal por la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse detenido, y al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva.

El ministerio fiscal, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa o, en su caso, lesiones agravadas.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 14 de marzo, alrededor de las 23.30 horas. El conductor iniciaba el servicio de la línea nocturna 'Búho' entre Sama y Oviedo cuando, a la altura del tanatorio de Sama, un joven subió al vehículo. Tras recriminarle de forma confusa que un compañero de otra línea no había recogido a una amiga suya, el agresor esgrimió una navaja advirtiendo: "Yo también tengo prisa y tengo una navaja". Acto seguido, le lanzó una puñalada directa al cuello, provocándole un corte profundo bajo la barbilla.

A pesar de la abundante pérdida de sangre, el trabajador logró defenderse y expulsar al atacante del autobús, sufriendo heridas adicionales en brazos y manos durante el forcejeo. El agresor huyó a la carrera al percatarse de la llegada de la Policía.

INGRESO POR INTENTO DE SUICIDIO

La Sala del 091 recibió la tarde del domingo 15 de marzo un aviso desde el Hospital Valle del Nalón informando del ingreso de un joven por un intento de suicidio. Una vez en el centro sanitario, el paciente manifestó voluntariamente a los agentes de la Policía Nacional ser el autor del apuñalamiento.

A pesar de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, el detenido ofreció un relato coherente y aportó detalles que solo el autor podía conocer. En el registro de su domicilio, la Policía Nacional intervino una navaja con restos de sangre y prendas de ropa con vestigios biológicos que coinciden con los hechos investigados.

La víctima, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo, reconoció fotográficamente al detenido. Aunque el implicado se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales, las pruebas recabadas y su confesión inicial han permitido esclarecer el caso. La investigación ha descartado el robo o la existencia de problemas previos entre ambos como móvil del ataque.