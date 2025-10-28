Prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre en Laviana

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción plaza número 1 de Laviana ha decretado, tal y como había solicitado la Sección Territorial de la Fiscalía del Principado de Asturias, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido tras la muerte de un hombre en Laviana el pasado sábado.

El Fiscal solicitó la medida cautelar al considerar que existen indicios suficientes de la comisión del delito por parte del detenido y a la vista de los informes de los que se dispone hasta el momento, que establecen una relación entre la agresión sufrida por la víctima y su fallecimiento. El Fiscal se apoyó igualmente en lo elevado de la pena que, en el caso de condena, puede imponerse al investigado y en la ausencia de domicilio conocido del mismo, por lo que entiende que existe riesgo objetivo de fuga.

Al hombre, que ha prestado declaración aproximadamente durante media hora, se le atribuye un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación se pueda modificar a lo largo de la instrucción. Será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el viernes por la tarde en Barredos (Laviana) y el presunto autor fue detenido el sábado. La víctima fue hallada sin vida en su domicilio en la tarde del sábado y, en ese momento, se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento.

Ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas durante una pelea. La Guardia Civil confirmó la muerte violenta, por etiologia homicida.