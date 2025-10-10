Prisión provisional sin fianza para tres detenidos tras la desarticulación de un grupo criminal en Asturias

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Nº2 de Oviedo, en funciones de guardia, ha dictado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los cinco detenidos por robos con violencia, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y robos de uso de vehículos a motor en la madrugada de este miércoles a jueves 9 de octubre.

Las detenciones se produjeron en el marco de un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Asturias con el que se da por finalizada la operación Octanos-Nemea, que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado a la perpetración de delitos contra la propiedad y orden socioeconómico.

Tres de los cinco detenidos pasaron este viernes a disposición del Juzgado Nº 2 de Oviedo, que ha decretado su ingreso en prisión a petición de la Fiscalía de Asturias. Este grupo, según la Guardia Civil, estuvo muy activo durante los meses de abril a julio del presente año, con la comisión de forma continuada de robos con fuerza y con violencia o intimidación tanto en establecimientos de hostelería como en estaciones de servicio de la zona central de Asturias principalmente.

La magistrada titular ha adoptado esta medida atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos, a la vista de las penas previstas para los delitos que se les imputan y con el objetivo de evitar la reiteración delictiva y el riesgo de fuga.