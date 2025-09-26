Prisión provisional para una madre y sus dos hijas por vender droga en un piso de Langreo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Langreo, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres mujeres -una madre y sus dos hijas- acusadas de un presunto delito contra la salud pública. En un principio la Policía Nacional informó de la detención de dos mujeres, madre e hija, pero al tomarse declaración también a otra de las hijas el Juzgado decretó su ingreso en prisión por los mismos hechos.

La medida se adopta tras el registro ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 el pasado 24 de septiembre en la vivienda. En el interior se intervinieron 22 papelinas de cocaína preparadas para la venta, dos bolsas con 20 gramos de la misma sustancia, una tableta de hachís de 80 gramos, 670 euros en efectivo y material tecnológico para vigilar la entrada al inmueble.

Además, se descubrió una tienda de campaña habilitada como fumadero, utilizada por los compradores para consumir droga en el interior de la finca. Las detenidas, además de enfrentarse a cargos por tráfico de drogas, serán procesadas por defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba conectada ilegalmente a la red.