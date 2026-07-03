La producción industrial baja un 3% en mayo en Asturias, frente a una subida del 0,8% a nivel nacional

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OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3% interanual el pasado mes de mayo en el Principado de Asturias, 3,8 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha disminuido un 6,5%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 6,5% con un descenso del 2,9%en el caso de los duraderos y un 6,7% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 10,7%, los bienes intermedios anotaron un 2,2% menos y los de la energía, un 7,3% más.

La tasa anual de la producción industrial ha aumentado en siete comunidades autónomas y ha descendido en otras 10. Castilla - La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril.

Con el incremento interanual de mayo, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de ascensos, aunque el de mayo ha sido el más moderado de los tres.

La subida de la producción industrial en mayo fue resultado de los avances registrados en la producción del sector de la energía (+4,7%), bienes intermedios (+3,1%) y bienes de equipo (+0,9%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 7,5% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 4,2%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 3,4% interanual en mayo, tasa 1,1 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también tres meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de mayo el más elevado de los tres.

En términos mensuales (mayo sobre abril) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1,2%, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en abril.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 3,8%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor recorte (-0,4%).