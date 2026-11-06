La producción industrial sube un 0,8% en septiembre en Asturias, 1,7 puntos menos que la media nacional

Instalaciones industriales de Iberdrola en La Felguera (Langreo) - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,8% interanual el pasado mes de septiembre en Asturias, 1,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Asturias y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y disminuye en otras 5. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que experimentaron mayores incrementos., mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias se ha reducido un 4%, frente a una incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,8% con un incremento del 2% en el caso de los duraderos y un 4,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 9,3%, los bienes intermedios anotaron un 0,6% más y los de la energía, un 18% más.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ine-estadistica-datos-graficos/79/espana/106