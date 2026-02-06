El programa Confía Alquilando dará garantías por tres años sobre las viviendas, a las que se optará por sorteo

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás (izda), presenta el programa Confía Alquilando, de Emvisa, en la Casa Consistorial, junto al gerente de la sociedad pública, Ángel Benavente. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este viernes el programa Gijón Confía Alquilando, por el que la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) hará de intermediario entre arrendatario y arrendador, dando garantías al propietario de la vivienda.

Pendás, durante la presentación en el Salón de Recepciones, ha incidido en que este programa busca crear "un marco de seguridad y confianza entre unos y otros", ha señalado.

De esta manera, se ofrecen certezas y seguridad jurídica a los propietarios de esas viviendas que están vacías o desocupadas y que podían estar en el mercado del alquiler, bajo la tutela de Emvisa y con el asesoramiento y la profesionalidad de los 23 agencias inmobiliarias colaboradoras con el programa.

El edil ha apuntado que los propietarios pueden obtener un rendimiento económico sin la preocupación de posibles impagos. Para ello, se va a implementar criterios de garantía sobre los potenciales inquilinos, como son la necesidad de justificar unos ingresos mínimos o que el esfuerzo económico de acceder a la vivienda no supere un tercio de los ingresos brutos anuales.

Pendás ha insistido en que esos criterios, entre otros, son requisitos necesarios para ofrecer una confianza a los propietarios que, a su juicio, es uno de los "graves problemas" relacionados con la escasez de vivienda.

Asimismo, ha explicado que desde Emvisa ofrecen facilidades como la asunción de los gastos de gestión, un préstamo de hasta 4.000 euros a tipo de interés cero para la adecuación si fuera necesario de la vivienda, un seguro multirriesgo y de daños, las ventajas fiscales por ser alquileres de larga duración y la seguridad "absoluta" ante impagos con una cobertura durante tres años.

En el caso de los inquilinos, se les ofrecen rentas "asequibles" a su capacidad de pago y que cumplen con la normativa urbanística. También tendrá la posibilidad de incorporar un aval para cumplir con algún requisito, si fuera necesario, y, sobre todo, la posibilidad de que exista una vivienda a la que puedan vivir por una cantidad "asumible".

Pendás ha indicado que si se aumenta la oferta de vivienda, bajarán los precios. Ha apuntado, asimismo, que se garantiza que el proceso será "totalmente transparente" tanto para propietarios como para inquilinos.

"Todas las personas interesadas por ese alquiler van a tener las mismas posibilidades de conseguirlo", ha asegurado el edil, quien ha sostenido que no habrá ni listas ni intereses ocultos.

El director gerente de Emvisa, Ángel Benavente, por su parte, ha señalado que a través de Internet se podrán consultar, a partir de la próxima semana, las viviendas en alquiler, con información y fotografías de las mismas, así como el precio.

Se habilitará, también, una especie de contados, con un plazo de siete días, para que las personas interesadas en alquilarlo puedan rellenar un formulario de solicitud para entrar en el posterior sorteo de esa vivienda. Entre los datos facilitados, ha apuntado que está una referencia aproximada de dónde está la vivienda.

También se ofrece información de las garantías y los requisitos de los propietarios y los inquilinos, así como de los agentes colaboradores.

Una vez elegido el futuro inquilino de una vivienda, se le da un plazo de siete días hábiles para la entrega de la documentación, y otros cinco días hábiles para la validación de la misma y la adjudicación. Según él, desde que se publica el anuncio en la web hasta que se puede firmar el contrato podría tardar quizá menos de un mes. Ha apuntado, al tiempo, que junto a la información de la vivienda vendrá la de la agencia inmobiliaria a la que deben acudir.

Sobre el sorteo, ha aclarado que a los cinco primeros solicitantes que hayan quedado en ese orden, se les va a requerir automáticamente una solicitud de aportación de documentación a la propia agencia inmobiliaria, como puedan ser de ingresos o de cuestiones familiares.

Una vez validada esta documentación, si el primero de la lista cumple con los requisitos, se programará una visita a la vivienda y confirmar si está interesado en el arrendamiento de la misma. De no estar interesado o no cumplir los requisitos el inquilino, se seguirá llamando por orden de lista.

En caso de que después de todo el proceso, en el momento de la firma, el propietario quisiera retirar la vivienda del programa, tiene una penalización de un mes de renta, con función al momento en que se produzca esta circunstancia. No tendrá penalización, por contra el inquilino que no viera la vivienda o que no le gustara o no la aceptara en un primer momento.

Por otro lado, el programa cuenta con un presupuesto de 400.000 euros para poder hacer el pago de los seguros, de las remuneraciones de las inmobiliarias o para poder disponer de dinero para los préstamos, entre otras cuestiones.

Si bien los contratos de alquiler se harán por cinco años como marca la Ley de Arrendamientos Urbanos, las garantías por impagos o desperfectos al propietario serán por tres.

"Entendemos que después de tres años donde no se producen impagos, creemos que es una suficiente confianza en el inquilino para que los dos años restantes del contrato no haya", ha apuntado, por su parte, Pendás.