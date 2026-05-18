Protesta por el estado de Sograndio: los trabajadores denuncian que el centro de menores "se cae"

1087961.1.260.149.20260518114621 Trabajadores del centro de menores de Sograndio se manifiestan frente a la consejería de Hacienda. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de la consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Hugo Baldajos, ha reclamado este lunes a la Administración que aporte soluciones para el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, ante su estado "deplorable" y la carencia de personal.

Los trabajadores se han concentrado ante el edificio de la consejería para reclamar la reforma de un centro que "se cae", más personal sanitario para el turno de fin de semana, un aumento de la plantilla de educadores de 13 personas, y que la empresa encargada de la seguridad del centro cumpla con los pliegos y complete la plantilla a la que se comprometió.

También demandan que la directora del centro asuma el liderazgo de la institución. "Hace falta una persona que lidere el proyecto educativo. No hay dirección ni timón ahora mismo", ha dicho Baldajos, quien ha incidido en que es necesario tener al frente a una persona que conozca la realidad del centro "día a día" y se coordine con la planitlla.