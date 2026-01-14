El PSOE acusa al Principado de dejar fuera a Oviedo de las zonas tensionadas pese a los precios de la vivienda

Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo mostró su "extrañeza" ante la decisión de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, de no intervenir en Oviedo en materia de vivienda, pese a la "grave situación" que atraviesa la ciudad y al fuerte encarecimiento de los precios del alquiler.

Considera el PSOE que "se trata de una decisión incomprensible, salvo que el pacto entre PP e IU en Oviedo sea en realidad un pacto de no agresión".

"Resulta inexplicable que critique --en alusión a Ovidio Zapico-- las medidas propuestas por el Gobierno para intentar frenar el alza de los precios del alquiler y, a la vez, deje de aplicar las que están directamente en su mano en Oviedo", denunció el concejal socialista Juan Álvarez.

Álvarez recordó que, tal y como se conoció el pasado 7 de enero, la consejería ha acelerado la tramitación para declarar zonas de mercado residencial tensionado en concejos como Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón o Cabrales, "mientras Oviedo queda inexplicablemente excluida de este proceso".

"Estamos ante una decisión política clara de IU y de Ovidio Zapico: aplicar la Ley de Vivienda en buena parte de Asturias, pero mirar hacia otro lado cuando se trata de Oviedo, una ciudad donde los precios del alquiler no han dejado de subir y donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda", señaló.

Lamentan los socialistas que "mientras en las otras dos grandes ciudades de Asturias se decide intervenir el mercado de alquiler; en Oviedo, gracias al pacto de IU con Canteli, solo tienen una Oficina de Vivienda para poder quejarse de que no se interviene".

Juan Álvarez subrayó que la propia consejería reconoce que el precio de la vivienda vive una escalada histórica en Oviedo y que la declaración de zonas tensionadas permitiría poner límites a los alquileres y aplicar medidas correctoras, especialmente frente a grandes tenedores. "Si estas herramientas son útiles para Gijón o Avilés, no hay ninguna razón objetiva para que no lo sean también para Oviedo", dijo.