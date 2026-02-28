El PSOE critica las "mentiras" del PP sobre el aparcamiento del Campillín

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Álvarez, ha criticado este sábado "las constantes y constatables mentiras" del concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta (PP), acerca del proyecto del aparcamiento bajo el El Campillín.

"Ni son trescientas plazas de aparcamiento ni ninguna de ellas se reserva para los vecinos y vecinas de la zona", ha comentado Álvarez, que ha indicado que Cuesta ha dicho públicamente que el aparcamiento era imprescindible para atraer y fijar población joven en el Antiguo y que al menos la mitad de las plazas serían para residentes. "Pues bien, no es cierto. Es mentira", ha dicho el socialista.

Ha explicado que el estudio de viabilidad lanzado por el equipo de gobierno para sondear a empresas interesadas en la construcción de este estacionamiento no prevé la reserva de ninguna plaza para residentes en la zona.

Álvarez ha explicado que el documento se limita a señalar que el estacionamiento tendrá un mínimo de 250 plazas, pero ni fija su régimen de explotación ni establece cuota o mecanismo alguno para reservar parte de las cocheras a los vecinos.

"No solo eso", ha añadido el concejal del PSOE, "sino que ni siquiera se limita el número de plazas: se fija un mínimo de 250, pero se deja la decisión final en manos de las empresas interesadas". De hecho, ha alertado, tampoco se establece el número máximo de plantas que podrían excavarse, una cuestión que vuelve a quedar en manos de las empresas que decidan "hacer negocio" con el subsuelo del Campillín.

"Es vergonzosa la cantidad de mentiras que ha contado Ignacio Cuesta para justificar un proyecto que rechazan mayoritariamente los vecinos de la zona, y que ahora lo harán con más motivo al comprobar que han sido engañados", ha señalado.

El aparcamiento del Campillín, ha advertido Álvarez, no solo dañará un jardín histórico y la principal zona verde de barrios como Santo Domingo, el Antiguo o San Lázaro, sino que además no reportará ningún beneficio a quienes residen en la zona.

"Lo único cierto sobre el aparcamiento del Campillín es el empeño del equipo de gobierno en favorecer intereses privados. El único interés real es dotar de aparcamiento a las viviendas turísticas del Antiguo, aunque eso suponga atraer más vehículos al borde de la zona peatonal de Oviedo", ha concluido.