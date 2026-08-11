El PSOE critica los señalamientos de Vox a la acogida de menores inmigrantes no acompañados en La Florida (Oviedo)

Archivo - Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha mostrado este martes su rechazo a los señalamientos de Vox a la acogida de menores inmigrantes no acompañados, tras la alerta provocada por la posibilidad de que un grupo de estos menores se alojen en un piso del número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo.

En una nota de prensa, Ponga ha lamentado que existan "comportamientos más propios del nazismo" cuando se piensa que "hay actitudes ya superadas con el tiempo". "Por desgracia hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad", ha criticado la edil.

La concejala socialista ha expresado la condena de los socialistas ovetenses a la aparición de carteles en La Florida en los que se dice que se van a acoger a menores no acompañados en algunos pisos del barrio. "Se trata de un reparto que tienen que asumir obligatoriamente todas las autonomías, y Asturias es tierra de acogida y siempre será solidaria con los que más lo necesitan", ha defendido.

Por ello, el PSOE local ha instado al Equipo de Gobierno a que retire "inmediatamente" de la vía pública todos los carteles que se han colgado en las fachadas de diferentes edificios de La Florida. Además, Ponga se ha mostrado muy crítica con Vox, acusando a la formación de "alterar la convivencia pacífica, alarmando sin ninguna justificación a la población de Oviedo".

"Las y los demócratas no podemos mirar para otro lado, porque este tipo de mensajes son totalmente opuestos con una sociedad abierta, plural y que se base en el respeto y en la solidaridad", ha afirmado.