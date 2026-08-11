Vox pide a Canteli que aclare si el Ayuntamiento conocía la posible llegada de menores migrantes a Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX - Archivo
OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha instado este martes al alcalde, Alfredo Canteli, a posicionarse sobre la posible llegada de menores inmigrantes no acompañados a un piso en el barrio de La Florida.
En una nota de prensa, Peralta ha pedido al alcalde que "aclare públicamente" la postura del Gobierno local sobre la llegada de Menas. "Los ovetenses tienen derecho a saber si el Ayuntamiento conocía estos planes, cuándo tuvo conocimiento de ellos y qué información le ha trasladado el Principado. Hasta ahora hemos escuchado al Gobierno de Barbón, pero falta por escuchar al Alcalde de Oviedo", ha remarcado.
"Canteli no puede actuar como si esto no tuviera nada que ver con él simplemente porque la competencia en materia de protección de menores corresponda al Principado. Estamos hablando de una decisión que afectaría a un barrio de Oviedo y a sus vecinos", ha señalado Peralta, quien ha pedido al Gobierno local que compruebe si la puesta en marcha de este recurso requiere algún tipo de licencia, autorización, comunicación, cambio de uso, informe o intervención de los servicios municipales y, en caso afirmativo, explique públicamente cuál va a ser su actuación.