El PSOE denuncia ante la Policía el hallazgo de una mochila con piedras y una nota amenazante en su sede de Oviedo

Piedras pesadas en el interior de la mochila hallada en la Casa del Pueblo de Oviedo. - AMSO

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) ha denunciado ante la Policía Nacional el hallazgo de una mochila aparentemente abandonada que contenía dos piedras pesadas y una nota manuscrita de contenido amenazante en la primera planta de la Casa del Pueblo.

El presidente de la gestora de la AMSO, Guillermo Peláez, en declaraciones a los medios, ha explicado que la mochila fue localizada el jueves por la noche de la semana pasada. "Pensamos inicialmente que era de algún compañero que se la había olvidado y por eso pasaría a recogerla. Hoy, lunes, permanecía allí la mochila y como ya había pasado todo el fin de semana y nadie la reclamaba, pues se procedió a abrir", ha detallado. Según ha indicado Peláez, "contenía dos piedras pesadas y una nota manuscrita que decía: 'Imaginaos si esto fueran 15 kilogramos de explosivo plástico'".

Los socialistas han interpretado este hallazgo como una amenaza directa. "A falta de las investigaciones, evidentemente hay un contenido político, porque es la sede de la casa del pueblo, de una agrupación socialista", ha señalado Peláez, quien ha calificado lo sucedido como un hecho "grave".

"Desde las instituciones, determinadas fuerzas políticas están normalizando una forma de hacer política que no tiene cabida, que es la del insulto, la de la descalificación, la de deshumanizar al oponente político; y esas conductas por parte de los representantes institucionales acaban calando en la población y creemos que es el reflejo de esta amenaza a la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo que hemos vivido este fin de semana", ha lamentado Peláez, quien ha apelado a "una convivencia democrática".

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, ha añadido que quienes intentan "amedrentarles", "pinchan en hueso". "Mañana seguiremos aquí, los socialistas seguiremos abriendo esta casa del pueblo, seguiremos representando sus intereses y aquí estamos para trabajar por el municipio de Oviedo y por los intereses de la ciudadanía", ha concluido.