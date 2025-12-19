El PSOE denuncia la "renuncia a la política" del PP y su estrategia sectaria en la negociación presupuesta

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, interviniendo este viernes en la Junta General. - GRUPO SOCIALISTA

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo, ha criticado este viernes la renuncia del PP a participar en la negociación presupuestaria en Asturias, al que acusa además de querer traer a Asturias una estrategia de sectarismo contra el PSOE. Sostiene que "algunos grupos incómodos en pactos entienden la renuncia no en su sentido prosaico y poco sexy de abandonar máximos y líneas rojas, sino directamente a renunciar a hacer política".

Durante su intervención en el Pleno de debate de totalidad del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2026, ha recordado que "el año pasado la renuncia a la política ya fue madrugadora, haciendo evidente su evidente desprecio por el presupuesto de Asturias". Este año, ha añadido, "han ido sin careta desde el principio a lo esencial, la fiscalidad" y "han exigido exigencia en un marco de renuncias y pactos".

La portavoz socialista ha criticado que el PP se haya centrado "única y exclusivamente en su enésima propuesta de reforma fiscal" y haya dicho "no a un presupuesto municipalista que, por ejemplo, incrementa el Fondo de Cooperación Municipal y transferencias esenciales para los ayuntamientos de Asturias".

Asimismo, Carcedo ha acusado al PP de "retrotraer a Asturias aquel mito de los enfrentamientos localistas que la propia realidad ya ha superado" y ha señalado que "no hay sectarismo en este presupuesto que impulsa políticas en todo el territorio".

Ante las acusaciones de "sectarismo" por parte del PP asturiano al Gobierno que lidera Adrián Barbón en la asignación de partidas presupuestaria, Carcedo ha rechazado las críticas en este sentido y "la confrontación localista de la oposición". Ha afirmado que los presupuestos son inclusivos y que "ni sectarismo, ni pulsiones localistas" guían las cuentas de 2026, que contemplan "inversiones en carreteras, hospitales, colegios y centros de salud por todo Asturias".

"Por fortuna, y entre los muchos cambios de la Asturias actual que no quieren ver, se va superando esa mentalidad rancia de enfrentamientos antiguos. ¿Dónde se han quedado? Asturias cambia más que sus discursos inerciales, de odores todavía, todos ellos, del espantajo del apocalipsis inaugurado por Cascos con su famosa, por repetida, imagen de la senda de la decadencia. Vox, ya lo sabemos, es campeón en esto", ha enfatizado.