El PSOE gijonés critica la falta de aparcamientos y accesos seguros en Ronda Roces ante el aumento de afluencia

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Constantino Vaquero Pastor ha alertado este sábado de los peligros de tráfico que se están generando en los nuevos accesos al área comercial de Alcampo, bautizada recientemente como "Ronda Roces". "Tras la apertura de las últimas tiendas en la zona comercial y con el aumento de la afluencia de público, los accesos que se han ejecutado se están revelando insuficientes, tendentes a provocar retenciones y no son todo lo seguros que deberían ser. También los aparcamientos son insuficientes para días de máxima afluencia", ha señalado.

Según indica en una nota de prensa, "otro punto conflictivo se halla en la pequeña rotonda construida dentro del recinto para dar acceso a las nuevas áreas interiores que centraliza todo el tráfico y que aumenta los embotellamientos".

"Todo esto empeora en las horas punta e irá a más según se acerquen los días de las compras navideñas. Ya hemos visto atascos de proporciones gigantescas el pasado mes de julio con motivo de la inauguración de alguna de las tiendas, que ralentizaban e incluso obligaban a detener el tráfico en la AS-II y esto va a convertirse en un auténtico problema para la ciudad en el futuro", ha advertido.

Vaquero asegura que los vecinos de Porceyo y usuarios de la zona están mostrando ya sus quejas y reclamando mejoras de movilidad en el entorno; y acusa al Gobierno local de "no estar haciendo nada, ni tiene pensando hacerlo", a pesar de ser conocedor del problema.

El edil socialista ha explicado que el equipo de gobierno, a una pregunta planteada en la última comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, ha argumentado que es un problema que no le compete puesto que la carretera es de titularidad autonómica y los viales interiores pertenecen a una empresa.

Desde el PSOE consideran que el equipo de gobierno no puede ser ajeno a un problema que afecta a sus residentes y señalan a Foro como responsable de haber destinado esos terrenos a un uso comercial en el PGO de 2019, "sin tener en cuenta a los vecinos de la zona y sin un modelo de ciudad".