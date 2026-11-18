Los portavoces del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza y Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo han registrado la solicitud de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Oviedo para abordar la situación del abastecimiento y la gestión del agua en el municipio, después de constatar "graves carencias" en el servicio.

En una rueda de prensa conjunta, los portavoces Carlos Fernández Llaneza (PSOE) y Gaspar Llamazares (IU), han explicado que los problemas de suministro en zonas rurales y en el núcleo urbano no son episodios puntuales, sino que denotan una "situación extraordinaria" de la que también se han quejado los propios trabajadores de la empresa adjudicataria, Aqualia.

Carlos Fernández Llaneza ha explicado que su grupo municipal lleva preguntando al Equipo de Gobierno desde 2024 por problemas de la red de agua. Así, ha explicado que ya por entonces estaban preocupados porque uno de cada tres litros que se captaban se perdían. "La respuesta fue ninguna", ha aseverado, algo que a su juicio evidencia "falta de compromiso y mantenimiento" y pone de manifiesto que al Ejecutivo del PP le "resulta incómodo".

Entre los principales problemas que se han ido observando el portavoz socialista ha mencionado el depósito de Cuyences, la estación de bombeo de Palomar, el problema "recurrente" de abastecimiento en Trubia, donde también se viven episodios de turbidez del agua, o falta de presión del agua en barrios como La Florida.

Gaspar Llamazares, por su parte, ha agregado que la concatenación de problemas está siendo objeto de denuncias continuas de los ovetenses y de los trabajadores de la adjudicataria. La preocupación "aumenta" para el portavoz de IU al constatar que a los problemas de abastecimiento se suma la declaración de los servicios municipales de que tiene "graves carencias de recursos humanos" para realizar un adecuado control y seguimiento de la concesionaria.

El portavoz de IU ha criticado además la actitud del Equipo de Gobierno ante este problema, asegurando que lo "minusvalora" y que incluso llega a pasar "la patata caliente" entre concejalías. "Esa no es la forma de afrontar una situación como esta", ha aseverado.

El Ayuntamiento tiene ahora 15 días para fechar el pleno. Si en ese plazo no se convoca, en los siguientes diez días tiene la obligación de hacerlo.