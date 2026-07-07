PSOE e IU reclaman al equipo de gobierno de Gijón un plan de mejora integral del campo de béisbol de la Laboral

Ediles de IU y PSOE Gijón durante la rueda de prensa de este martes. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los concejales Jacobo López Fernández (PSOE) y Alejandro Farpón (IU) en el Ayuntamiento de Gijón, han registrado sendos ruegos para la próxima Comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales para exigir al equipo de gobierno un plan de actuación urgente para la mejora integral y adecuación del campo de béisbol de la Universidad Laboral.

Ambas iniciativas surgen tras las demandas trasladadas por la Federación de Béisbol y Sófbol del Principado de Asturias ante "el grave deterioro" que presenta la instalación, la cual constituye "la única infraestructura de estas características" en el municipio para la práctica de dicho deporte. Desde la federación aseguran, según han expuesto los ediles, que "las deficiencias comprometen la seguridad de los deportistas, dificultan los entrenamientos y competiciones oficiales, y limitan el desarrollo de la disciplina en la ciudad".

Entre los principales problemas del complejo deportivo que denuncian está el mal estado del terreno de juego, las carencias en los banquillos, la insuficiente iluminación, los fallos de drenaje, la falta de mantenimiento del 'infield', el desgaste de las vallas y redes de protección, la inexistencia de un almacén y la ausencia de un cierre perimetral.

Ante esto, tanto el PSOE como IU han solicitado que se estudie la inclusión en los próximos presupuestos de las partidas económicas necesarias para acometer la renovación, incidiendo en la sustitución del actual césped natural por césped sintético.

El concejal de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, ha recordado que su formación ya había planteado durante la presente legislatura un ruego para que el Patronato Deportivo Municipal asumiera compromisos de mejora con la federación, el cual fue aceptado por el Gobierno local. El edil ha criticado que meses después persistan las quejas de los equipos y de la propia federación, que, según apunta, recientemente remitió una carta a la Concejalía de Deportes reiterando la urgencia de las obras. Por ello, ha exigido "el cumplimiento definitivo" de los compromisos adquiridos.