PSOE, IU y Tomé rechazan la propuesta del PP de elaborar un plan contra el cáncer de próstata porque "ya existe"

Vox cree que no hay cribado para este tipo de cáncer porque "sólo afecta a los hombres"

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Junta General ha rechazado este miércoles con los votos en contra de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, una iniciativa que insta al Gobierno a elaborar un plan de atención integral relativo al cáncer de próstata, incluyendo el diagnóstico precoz a través de cribados, su abordaje terapéutico, seguimiento y posible recidiva, así como campañas de sensibilización y concienciación de la población masculina sobre la enfermedad, en un plazo máximo de seis meses.

Ha sido la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo la encargada de defender la iniciativa que busca realizar una detección precoz en fase incipiente del tumor para conseguir un porcentaje de supervivencia lo más alto posible. "Y todo ello a través del establecimiento de un protocolo, de un plan de actuación, de una atención integral relativo al cáncer de próstata que actualmente no se realiza en nuestra comunidad autónoma", indicó.

Ha recordado Fernández Pardo que el cáncer de próstata es la forma más frecuente de cáncer masculino, situándose por delante del de colon y de pulmón y en el caso de Asturias fue la causa del mayor número de muertes en varones en los últimos años, después del cáncer de pulmón. El Principado tiene la mayor incidencia de este cáncer junto con Galicia, aunque también es cierto que el cáncer de próstata se puede curar con una supervivencia cercana al 100% si su detección se realiza en fase incipiente.

Por ello la iniciativa del PP propone la "necesidad imperiosa de realizar cribados masivos dirigidos tanto a la población general como a aquellos varones con antecedentes familiares". "No me refiero solo a esta patología, sino a familiares en primer grado con cáncer de ovario o cáncer de mamá timotipo. Este tipo de screening masivos a los que me estoy refiriendo deberían realizarse en varones a partir de los 45 años, si no hay antecedentes, o de los 40 en caso de que los haya. Les recuerdo que en Asturias solo se realizan cribados para el cáncer de mamá, de cuello de útero o colorectal", dijo Fernández Pardo.

También defiende la iniciativa del PP "la atención oportuna, multidisciplinar e integral a los varones mayores de 40 años" y ha indicado la diputada del PP que para ello es fundamental el trabajo conjunto y coordinado de la atención primaria, médicos de familia, enfermería, trabajo social, nutricionistas, hasta llegar, por supuesto, al urólogo.

Esta proposición ha contado con el apoyo del grupo parlamentario de Vox, cuyo diputado Javier Jové, ha indicado que lo que no resulta lógico es que todo lo que propone la iniciativa del PP no exista ya y ha mostrado su sospecha de que esto se deba a la "discriminación a los varones en el acceso a los tratamientos de cáncer".

Cómo puede ser que el cáncer más frecuente, con mayor tasa de incidencia, con peor evolución en los últimos años, no tenga nada? Y entonces caí en la cuenta de una cosa.

"Hay tres programas de detección precoz. Dos de cánceres que solo afectan a mujeres y uno que es unisex, que afecta a ambos sexos, aunque es cierto, con cierta mayor prevalencia en los hombres. Y yo me pregunté, ¿es esto casual?, ¿es casual que no haya ningún programa de detección precoz para el cáncer más frecuente cuando los hombres presentan una tasa de incidencia un 44% superior a las mujeres en cáncer en Asturias?", dijo Jové.

OPOSICIÓN A LA INICIATIVA

El diputado socialista, Jacinto Braña, que ha indicado estar en "shock tras la intervención del del diputado de Vox", ha lamentado que el PP no se haya informado antes de presentar la iniciativa porque si hubiese preguntado al Gobierno qué es lo que se está haciendo nos hubiéramos ahorrado la proposición no de ley.

"Se lo digo porque Asturias no solamente tiene un plan para trabajar el cáncer de próstata, sino que tiene un plan para trabajar el cáncer a nivel general. Si hubiera preguntado, le hubieran dicho que ya existe una guía para los profesionales del SESPA, para el tratamiento del cáncer de próstata en la que está todo protocolizado", dijo Braña.

Así, el diputado socialista ha indicado además que si no hay un cribado masivo es porque no hay evidencia científica de que sea efectivo.

El Grupo parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, a través de su diputado Xabel Vegas, ha considerado que su grupo tiene serias dudas de que la vía de las proposiciones no de ley sobre patologías concretas que pleno a pleno se repite, sea la mejor práctica parlamentaria para la mejora del sistema sanitario.

Pero además, Vegas ha indicado que el PP no resulta creíble cuando habla de la sanidad. "Nuestro sistema sanitario, la salud de los asturianos y asturianas, no se defiende con proposiciones no de ley como esta que traen hoy. Se defiende fundamentalmente con recursos en la negociación presupuestaria, esa de la que ustedes se han borrado", ha dicho Vegas.

Desde el Grupo parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que si bien coincide plenamente en la exposición sobre la importancia de la incidencia y de la prevalencia del cáncer de próstata, sin embargo no comparte las peticiones del PP. "Mire que yo soy defensora de los cribados poblacionales, pero cuando están suficientemente consensuados con las sociedades científicas, cosa que en este caso en concreto no lo está", dijo.

Además consideró Tomé que no deben ser quienes marquen las líneas estratégicas que se pongan en marcha y ha asegurado que ya existe un plan de atención integral relativo al cáncer de próstata por lo que considera que el PP no habla con los profesionales para presentar las iniciativas. "Habla del abordaje terapéutico. Me llama la atención que usted habla siempre en positivo de los profesionales pero luego los desprecia olímpicamente", dijo Tomé.