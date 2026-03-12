PSOE de Llanes acusa al Ayuntamiento de "mentir a las familias" sobre la red de escuelas infantiles

Archivo - Imagen de archivo de Llanes - AYUNTAMIENTO DE LLANES - Archivo

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes ha acusado al equipo de gobierno municipal de "mentir a las familias" sobre la situación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y sobre los motivos que han llevado al Principado de Asturias a aplazar su integración en la red autonómica.

Los socialistas responden así a las declaraciones realizadas por el Ayuntamiento, que acusa a la Consejería de Educación de retrasar injustificadamente el proceso. En una nota de prensa, el PSOE ha indicado que la realidad "es muy distinta" y ha recordado que el propio Principado ha explicado que el Ayuntamiento no ha cumplido uno de los requisitos básicos: garantizar mediante una licitación el servicio de comedor para el próximo curso.

El portavoz municipal socialista y secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torre, ha afirmado que el Ayuntamiento "está intentando construir un relato que no se sostiene". "La realidad es que no ha licitado el contrato del comedor y ese era un requisito imprescindible para que la integración pudiera realizarse en abril", ha asegurado.

Según detallan, el Gobierno autonómico solicitó el pasado 7 de octubre a los ayuntamientos implicados en la segunda fase de integración que presentaran la documentación necesaria antes del 20 de octubre, incluyendo un contrato de comedor que garantizara la continuidad del servicio hasta el final del curso 2026-2027.

"Mientras que el resto de concejos han cumplido con este requisito, en el caso de Llanes no consta la existencia de una licitación en marcha, sino únicamente un compromiso de que el servicio se prestará en el futuro, sin documentación que avale el inicio del procedimiento administrativo", han precisado los socialistas llaniscos.

Para el portavoz socialista, el Equipo de Gobierno quiere "trasladar la responsabilidad" a otras administraciones, "generando confusión entre las familias". "Lo grave es que se esté trasladando a los padres y madres una versión que no se corresponde con la realidad. El Ayuntamiento está utilizando a las familias para hacer oposición al Principado cuando lo que debería hacer es cumplir con los requisitos que se le pidieron hace meses", ha afirmado Óscar Torre.