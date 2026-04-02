PSOE de Oviedo lamenta el rechazo del PP a su propuesta para mejorar la accesibilidad de los servicios de emergencia

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha lamentado el rechazo del PP a una proposición presentada el pasado martes en la comisión de Urbanismo enfocada a abordar "de manera urgente las dificultades de acceso de los vehículos de emergencia en el conjunto del municipio".

En una nota de prensa enviada este jueves, el edil ha advertido de que la capacidad de respuesta ante situaciones críticas como incendios, emergencias sanitarias o rescates "no puede verse condicionada por problemas estructurales evitables" y ha subrayado la necesidad de actuar desde una perspectiva preventiva y planificada.

Según la formación, existen múltiples puntos del concejo en los que ambulancias, bomberos o policía encuentran dificultades para acceder con rapidez debido a la estrechez de la red viaria, la presencia de obstáculos, la configuración de determinados entornos urbanos o el deficiente estado de conservación de caminos, un problema que se agrava en el medio rural.

El grupo municipal socialista cita como ejemplos recientes el fallecimiento de un vecino en Quintaniella el 5 de marzo, donde las dificultades de acceso retrasaron la atención sanitaria, y el incendio que destruyó una vivienda en Casielles el pasado noviembre, cuando los bomberos también tuvieron problemas para llegar al lugar del siniestro.

PROPUESTA DEL PSOE

En la propuesta registrada por el PSOE se pedía la elaboración de un diagnóstico integral de la accesibilidad de la red viaria, en coordinación con los servicios de extinción de incendios, Policía Local, Protección Civil y emergencias sanitarias, con el fin de identificar los puntos críticos.

A partir de ese análisis, el grupo solicitaba desarrollar un plan de actuación para corregir de forma progresiva las deficiencias detectadas, priorizando las zonas con mayores dificultades y peores tiempos de respuesta.

Fernández Llaneza ha insistido en que garantizar una respuesta eficaz ante emergencias "no es una cuestión secundaria, sino una obligación básica de cualquier administración pública", y ha defendido que la accesibilidad debe integrarse plenamente en la planificación urbanística y en la gestión del espacio público para evitar desigualdades entre el ámbito urbano y rural.