PSOE de Oviedo presenta 18 enmiendas a las Ordenanzas Fiscales para lograr un modelo "más justo"

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado 18 enmiendas al proyecto de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2026, con el objetivo de lograr un modelo "más justo" que apueste por una progresividad fiscal que favorezca a las familias con mayores necesidades.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha presentado en rueda de prensa las enmiendas, acompañado por el concejal Jorge García Monsalve. A juicio del portavoz, el proyecto del PP contiene "graves carencias" que se han de corregir. "Defendemos una fiscalidad justa que posibilite el sostenimiento de servicios públicos municipales", ha explicado, basado en la redistribución y progresividad, para que "pague quien más tiene".

Llaneza ha afeado el discurso de la concejala de Economía, Leticia González, por defender que este año hay una congelación fiscal. "Como mínimo puede ser más que matizable", ha dicho, mencionando las subidas fiscales del año pasado y que este año no se modifican, como el "sablazo" del IBI.

Monsalve, por su parte, ha explicado que el proyecto de ordenanzas "no responde a las necesidades reales de los vecinos de Oviedo" ni al momento en que se encuentra la ciudad. "Trae una presión fiscal creciente sobre las familias trabajadoras y los pequeños autónomos, mientras no exige el mismo esfuerzo a sectores con más capacidad económica", ha lamentado.

Así, el PSOE echa en falta medidas fiscales de apoyo a "quienes más lo necesitan", como bonificaciones en tasas para familias en riesgo de exclusión o familias numerosas. En este sentido, ha explicado que parte de sus enmiendas están encaminadas a introducir bonificaciones en tasas y precios públicos como la tasa de recogida de basuras o la prestación de servicios de teleasistencia.

Sus enmiendas también proponen mantener y potenciar el servicio de acompañamiento en la ayuda a domicilio y teleasistencia, y potenciar la ayuda de comida a domicilio como un servicio "independiente" al de ayuda a domicilio general.

Estas enmiendas, junto a las que han registrado el resto de grupos de la oposición estos días, serán debatidas en el pleno ordinario del mes de octubre, previsto inicialmente para el 7 de octubre, en el que se votará la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos Y Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público no Tributario para el ejercicio 2026.