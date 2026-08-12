El PSOE de Oviedo reclama un Plan Integral de Juventud antes de mayo de 2027

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha registrado este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, una proposición para la próxima Comisión de Políticas Sociales y Juventud en la que insta al equipo de gobierno del PP a poner en marcha un Plan Integral de Juventud antes de que finalice el actual mandato municipal, en mayo de 2027.

Ponga ha recordado que hace dos años el PSOE ya planteó al equipo de gobierno la necesidad de impulsar un plan que permitiera a los jóvenes ovetenses participar "de forma activa" en el desarrollo político, social, económico y cultural del municipio. Según ha señalado, aquella propuesta no prosperó ante la negativa de la concejala de Gobierno de Festejos y Juventud, que argumentó que el Principado debía aprobar previamente su propio plan.

La edil socialista ha considerado "primordial" que el Ayuntamiento atienda las necesidades de los jóvenes del concejo y ha planteado que el futuro plan incluya medidas en ámbitos como educación, empleo y emprendimiento, deporte y movilidad, ocio, vivienda, cultura, pobreza y salud, "con especial referencia a la salud mental".

"El Ayuntamiento debe ser proactivo con las políticas de juventud, que tristemente han sido arrinconadas desde que Alfredo Canteli es el alcalde", ha afirmado Ponga, quien ha lamentado que estas políticas "no se han traducido en una mejora de la situación de las y los jóvenes ni han tenido la ambición necesaria para aprovechar el potencial económico, universitario y de servicios que tiene nuestro concejo para ser un referente en la materia".

La propuesta socialista plantea además que el Plan Integral de Juventud cuente con un amplio consenso entre la población joven de Oviedo y que se articulen mecanismos de participación para recoger sus propuestas.

En este proceso, Ponga considera que también deberían participar los diferentes grupos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades sociales, especialmente aquellas que cuentan con secciones juveniles.

La concejala socialista ha reclamado así "dar un giro de 180 grados" a las políticas municipales de juventud y ha defendido que el Ayuntamiento impulse el plan antes de que termine el actual mandato.