PSOE de Oviedo tacha de "ridículas" las inversiones de las cuentas municipales y rechaza un pacto presupuestario IU-PP

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve han advertido este miércoles del riesgo de que el municipio pierda más fondos europeos si no se cumplen los plazos de la Comisión Europea. Además, han calificado de "ridículas" las inversiones previstas en las cuentas municipales y han rechazado un supuesto "pacto presupuestario" entre Izquierda Unida y el equipo de gobierno.

Segñún ha detallado Monsalve, el grupo socialista llevó a la Comisión de Economía dos asuntos "de plena actualidad": la situación de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el destino del superávit presupuestario del ejercicio 2024.

En relación con los fondos europeos, el PSOE solicitó un "informe exhaustivo, un informe técnico" que detallase "el estado de ejecución, la situación administrativa y, sobre todo, las previsiones de cumplimiento" de los proyectos financiados con estos recursos. Monsalve ha mencionado que la petición fue rechazada por el equipo de gobierno por motivos formales, al considerar que debía haberse planteado mediante preguntas concretas y no mediante la solicitud de un informe.

El concejal ha precisado que el 31 de agosto finaliza el plazo para la ejecución de las medidas previstas y que posteriormente deben presentarse las solicitudes de pago dentro de los plazos establecidos.

Monsalve ha concretado que la preocupación del PSOE se centra, entre otros proyectos, en los fondos Next Generation destinados al plan de sostenibilidad turística y a la reparación de las piscinas municipales, con una cuantía aproximada de dos millones de euros en cada caso.

INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

El segundo asunto abordado fue el destino del superávit del ejercicio 2024, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 2 de diciembre, de un real decreto ley que permite dedicarlo a "inversiones financieramente sostenibles" en los años 2025, 2026 y 2027 sin que compute en la regla de gasto.

El PSOE pidió que se paralizara, "en la medida de lo posible", la amortización de deuda aprobada en un pleno anterior con cargo a los remanentes de tesorería y que el superávit se destinara a ese tipo de inversiones.

Según Monsalve, esta propuesta también fue rechazada por el equipo de gobierno. En este contexto, ha calificado de "ridículas" las inversiones previstas en el presupuesto municipal.

PACTO PRESUPUESTARIO ENTRE IU Y PP

Por otro lado, Llaneza se ha referido al acuerdo entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida, al considerar que no puede hablarse de "pacto presupuestario". "El presupuesto que va a salir es el mismo que entró, no va a cambiar un euro", ha afirmado.

"Puede haber un acuerdo político, un acuerdo para hacer un pacto de gobierno, una coalición de gobierno, lo que quieran. Pero pacto presupuestario no existe porque no hay ningún reflejo en el presupuesto. Y lo que no está en el presupuesto difícilmente existe", ha añadido.

Asimismo, Llaneza ha mostrado su sorpresa por la intención de Izquierda Unida de llevar ese acuerdo político a pleno para su debate y votación, al entender que "no procede un acuerdo político entre dos fuerzas políticas que no tiene ningún reflejo presupuestario".