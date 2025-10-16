El PSOE de Oviedo urge reforzar los programas de atención a jóvenes tras la muerte de un joven en Rayo-Mercadín

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha hecho un llamamiento este jueves "a reforzar los programas municipales de atención a las personas y, en especial, los enfocados a la juventud", después de que este miércoles fuese hallado muerto un joven en el interior de un inmueble abandonador en el barrio Rayo-Mercadín.

"Para prevenir hechos como la lamentable muerte de este joven lo que hace falta son programas para prevenir los problemas de salud mental, combatir las adicciones y el trabajo de educadores de calle", ha señalado la edil socialista, que ve necesario "modernizar" las políticas de atención a las personas para hacerlas "más eficaces" y "atender las nuevas necesidades derivadas de cambios sociales como el envejecimiento de la población o la llegada de nuevos residentes, así como abordar con un enfoque transversal a los y las jóvenes".

"El sinhogarismo ha crecido entre los jóvenes en los últimos años, pero seguimos con un modelo de atención que no se adecúa a sus necesidades, como advierten las asociaciones que trabajan en nuestro municipio con la población joven en riesgo de exclusión", ha señalado en una nota de prensa. Para el PSOE, El equipo de gobierno debería de escuchar las propuestas de estas entidades para hacer de la atención a la juventud "una herramienta más eficaz y cercana a sus necesidades".

La edil ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ya propuso la elaboración de un plan integral de juventud con medidas en educación, empleo y emprendimiento, deporte y movilidad, ocio, vivienda, cultura, pobreza y salud, con especial referencia a la salud mental. "La situación de deterioro urbanístico de la zona es una realidad que requiere soluciones, pero que no nos debe impedir poner el foco en lo que de verdad importa: las personas que, como este joven, necesitan en apoyo de la sociedad", ha concluido Ponga.