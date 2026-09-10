El PSOE pide la comparecencia de un técnico para aclarar por qué se inundó el Palacio de los Deportes

Archivo - Palacio de los Deportes de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la comparecencia ante la comisión de Urbanismo e Infraestructuras del Adjunto Técnico al Jefe de Servicio de Urbanismo para informar sobre la situación del Palacio de los Deportes tras la inundación que se produjo en su interior el pasado 27 de agosto.

La petición ha sido presentada por el concejal socialista Juan Álvarez Areces, con el objetivo de que los responsables técnicos municipales expliquen qué ocurrió, cuáles han sido las consecuencias del episodio y qué actuaciones se han llevado a cabo desde entonces.

El concejal ha explicado que este técnico es el que asumió la dirección facultativa del proyecto después de meses sin responsable de las obras, como denunció este grupo municipal, y que dirigió también las del posterior modificado.

Los socialistas consideran especialmente necesario contar con una explicación técnica y detallada sobre lo sucedido después de que el alcalde, Alfredo Canteli, atribuyera públicamente la entrada de agua a problemas relacionados con el colector de la zona. El PSOE considera que no se pueden establecer conclusiones precipitadas sin conocer con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las causas que provocaron la inundación.

El edil ha recordado que en la zona se han registrado episodios similares en diferentes ocasiones y que las actuaciones destinadas a mejorar el sistema de saneamiento "llevan años pendientes".

En este sentido, Álvarez ha recordado que las precipitaciones registradas el 27 de agosto "no fueron ni mucho menos inusuales", y ha cuestionado que una instalación que ha supuesto una inversión pública millonaria pueda verse afectada de esta manera ante un episodio de lluvia que, aunque intenso, no puede considerarse excepcional.

El Grupo Municipal Socialista aspira a que la comparecencia permita aclarar también el papel que han podido desempeñar las modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, especialmente las relacionadas con el bypass del colector y con el acceso de camiones incorporado para facilitar la celebración de grandes conciertos.

Álvarez ha advertido de que este último elemento podría haber contribuido a canalizar el agua hacia el interior del recinto y ha reclamado que los técnicos determinen si el diseño y las modificaciones ejecutadas tuvieron en cuenta adecuadamente las características de una zona con antecedentes de inundaciones.

El concejal socialista también ha cuestionado que se dé por hecho que el problema se limita al colector. "No sabemos si la tapa que Canteli dijo que saltó es la del colector principal. Esperemos que no, porque si es la tapa del colector principal, eso es de una gravedad enorme, porque podría indicar que el problema es el bypass", ha señalado.