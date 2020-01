El PSOE presenta las reclamaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo para 2020

Publicado 21/01/2020 14:46:09 CET

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes media docena de reclamaciones al presupuesto 2020. La primera de ellas alude al incumplimiento del Plan Económico Financiero y la regla de gasto que afecta globalmente a todas las cuentas municipales al no respetar la senda económica que "el propio equipo de gobierno se marcó el pasado verano desoyendo las advertencias del Grupo Socialista".

La portavoz adjunta, Ana Rivas, ha insistido en que las reclamaciones presentadas "son las que se ajustan legalmente a lo que requiere la Ley de Haciendas Locales", es decir, incumplimientos presupuestarios que afecten a cuestiones con un contrato legal vigente.

"Somos conscientes de que la lista de ausencias y deficiencias del presupuesto en cuanto a proyectos y compromisos con los vecinos y vecinas es casi inagotable, pero la norma es restrictiva a la hora de poder reclamar formalmente", ha explicado.

No obstante, ha asegurado que el Grupo Socialista exigirá la ejecución del centenar de proyectos para los barrios y la zona rural que ya están elaborados y la derecha ha ignorado en el presupuesto "con sectarismo y partidismo".

Las reclamaciones formalizadas este martes solicitan que los presupuestos incorporen los créditos necesarios para hacer frente a las actuaciones recogidas en el acuerdo de cesión del campo del Real Juvencia en Trubia o las obras necesarias para adaptar las paradas e instalaciones a la puesta en marcha de las nuevas líneas de autobús.

También para que las cuentas reflejen "el dinero suficiente" para afrontar el resultado de las demandas judiciales presentadas por las educadoras de las escuelas infantiles que fueron despedidas en verano.

"El documento presupuestario no refleja un eventual pago de salarios de tramitación o indemnizaciones. Tampoco hay crédito suficiente para el contrato de fondos bibliográficos cuyo importe máximo fijado no ha sido consignado en las cuentas. La partida dispuesta por el bipartito no cubre las necesidades recogidas en el contrato que empezaron a tramitar en el mes de septiembre", han informado.

Finalmente, el Grupo Socialista plantea asimismo la retirada del presupuesto de la subvención nominativa de 50.000 euros concedida al Centro Asturiano de Oviedo para cubrir gastos "de funcionamiento y actividades", al considerar que incumple la normativa vigente en materia de subvenciones y no se encuentra debidamente justificada.