El PSOE propone al Ayuntamiento de Oviedo pujar por un histórico edificio del centro para crear 60 pisos públicos

El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez Areces ha propuesto este lunes al Equipo de Gobierno local que participe en la subasta del edificio ubicado en los números 4 y 6 de la calle Jovellanos para destinarlo a vivienda pública.

El concejal ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que esta sería una oportunidad "única" para incrementar el parque de vivienda pública en Oviedo, ya que actualmente solo hay siete de titularidad municipal. Esta operación permitiría crear hasta 60 pisos de alquiler asequible.

Los socialistas harán este planteamiento en el pleno de este martes, a través de una moción de urgencia en la que propondrán al Ayuntamiento que analice la viabilidad jurídica y técnica de participar en la subasta de un edificio que actualmente es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y que en su día sirvió de solución habitacional para funcionarios. "No estamos ante una idea extemporánea", ha asegurado el edil, sino que este tipo de movimientos se están haciendo en otros municipios españoles como Barcelona.

Con esta operación, además, se contribuiría a no limitar a "zonas alejadas" del centro las viviendas de alquiler asequible, evitando la "expulsión" de los ciudadanos del centro por no poder acceder a una vivienda. Se evitaría también que el edificio se convierta en un nuevo recurso de pisos turísticos.