El PSOE urge al Ayuntamiento de Oviedo a hacer "excavaciones en condiciones" en La Vega

Archivo - Antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha vuelto a pedir al Ejecutivo local que haga "excavaciones en condiciones" en el subsuelo de la fábrica de armas de La Vega, para dilucidar si hay restos de valor arqueológico, como el palacio de Alfonso II o no.
En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha defendido que el estudio hecho hasta ahora con georradar "vale para lo que vale", tal y como sostiene la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, y es necesaria una investigación más profunda.
"Es lo que venimos repitiendo sistemáticamente desde el Grupo Municipal Socialista", ha dicho, para después lanzar al alcalde, Alfredo Canteli, y al concejal Ignacio Cuesta una pregunta. "Que nos digan por qué, que nos respondan, que se dejen de decir bobadas y que nos respondan por qué no han hecho los estudios arqueológicos cuando hace más de un año que tienen el proyecto para hacerlos", ha aseverado.
El portavoz socialista ha recordado que el convenio para el futuro de La Vega se firmó en septiembre de 2024 y entró en vigor el año pasado. Desde entonces estos estudios se podrían haber realizado pero no se ha hecho.
Después de que Canteli criticase al PSOE por querer "paralizar todo" en Oviedo, Llaneza ha insistido en que cuando dice "ciertas cosas" no lo hace por "fastidiar a nadie", sino porque considera que las cosas han de hacerse "con rigor". "Empezamos a acostumbrarnos a ver que este Equipo de Gobierno va haciendo las cosas un poco a salto de mata", ha lamentado.