El PSOE urge a Canteli a "hacer los deberes" y "pelear" por los proyectos de defensa para Oviedo

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal del PSOE Javier Ballina han urgido este viernes al alcalde, Alfredo Canteli (PP), a "hacer los deberes" y "pelear" para que los proyectos de Tess Defense y del Grupo Escribano se implanten en la capital asturiana.

Ballina lamenta que Oviedo no haga una oferta solvente a la industria de la defensa, empezando por "un plan general de ordenación". "Si no estamos preparados para ofrecer a las empresas lo que necesitan, no es que la empresa sea mala, es que no estamos haciendo los deberes", ha argumentado el edil socialista.

En la misma línea, Llaneza ha remarcado que Oviedo es una ciudad "que tiene una tradición secular de industria armamentística" y puede tener "un papel muy importante" en el futuro de un sector que aporta "investigación, desarrollo e innovación".

Ante la posibilidad de que el Grupo Escribano estudie implantar un centro de fabricación en Asturias con una inversión próxima a los 50 millones, los socialistas critican que el alcalde de Oviedo "parece que no encontró hueco en su agenda" para reunirse con los responsables de la compañía.

Del mismo modo, reprocha que desde el gobierno local del PP se pasara de anunciar la disponibilidad de terrenos para el proyecto de Tess Defense a decir "que no hay nada". "Necesitamos un alcalde, desde luego, que se mueva por algo más que por abrir un bar en en un recinto ferial", ha recriminado Llaneza.

Así, desde el PSOE de Oviedo reclaman que "se movilicen todos los recursos" para atraer "más oportunidades" al municipio, máxime cuando se ve cómo otros concejos "están haciendo sus deberes y están atrayendo industrias".