PSOE ve "surrealista" que el concejal de Licencias reconozca que no actuó tras conocer las irregularidades en Urbanismo

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha calificado como "surrealista" la actuación del concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, tras su comparecencia en comisión para informar sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el área de Urbanismo.

García Monsalve ha explicado que la comparecencia había sido solicitada por el PSOE después de que el primer teniente de alcalde y concejal de Interior, Mario Arias, afirmase en una anterior comisión que el edil de Licencias había recibido en diciembre de 2025 un correo electrónico de funcionarios denunciando "supuestas irregularidades y presiones" por parte del entonces director general de Urbanismo.

Según el edil socialista, Arias había señalado entonces que no adoptó medidas porque entendía que el asunto correspondía al área de Licencias y que desde esa concejalía se había iniciado una investigación.

Sin embargo, García Monsalve ha asegurado que la comparecencia de Pando fue "muy surrealista" y que el propio concejal reconoció que "no hizo nada". Así, ha indicado que el edil admitió haber recibido el correo, pero que no comunicó su contenido a nadie, no abrió "ningún tipo de investigación ni formal ni informal", no habló con los funcionarios que denunciaban las presuntas irregularidades y tampoco trató el asunto con otros miembros del equipo de gobierno.

UN CORREO "DE EXTREMA GRAVEDAD"

El concejal socialista ha subrayado además que Pando calificó el contenido del correo como de "extrema gravedad", al afectar presuntamente al funcionamiento de un área "tan sensible" como la de licencias urbanísticas.

"Recibo un correo grave. Ese correo coincide con la dimisión del director general de Urbanismo al que se alude en ese correo como autor de unas presuntas irregularidades y el concejal no hace absolutamente nada", ha cuestionado García Monsalve.

Según ha relatado el edil socialista, Pando justificó su inacción en que el mismo día en que se recibió el correo se produjo la dimisión --que el equipo de gobierno atribuyó a motivos personales-- del entonces director general de Urbanismo.

Para García Monsalve, esa explicación resulta insuficiente porque, independientemente de la salida del cargo señalado en el correo, se estaban denunciando "unos hechos muy graves" que, a su juicio, deberían haber sido investigados para determinar si afectaban al funcionamiento del servicio.

El PSOE estudiará ahora qué pasos dar, aunque considera "imprescindible" que el correo sea incorporado a la investigación reservada que mantiene abierta el Ayuntamiento sobre este asunto. Según García Monsalve, esperan poder conocer en el futuro el contenido de un mensaje que el propio concejal de Licencias calificó de "extrema gravedad".